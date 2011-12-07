В Казани продлили льготный режим работы парковок и летних веранд

В Казани продлили льготный режим работы платных муниципальных парковок, который был принят 20 апреля 2020 года. Об этом стало известно во время делового понедельника.

«Это было сделано с целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса оказывающих услуги населению, которые в это непростое время первыми на себе ощутили падение покупательского потока», — заявил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

На данный момент плата за муниципальные парковки взымается в будние дни в период с 7 утра до 18.00. После 18.00 в будние дни, а также в выходные и праздничные дни парковки работают бесплатно. Мера была принята до 30 апреля 2021 года, сейчас ее продлили на два месяца до 1 июля.

«Уверен, предприниматели Казани, а в особенности рестораторы и отельеры также с радостью встретят очередное решение мэрии о пролонгации возможности бесплатного размещения летних веранд около заведения общественного питания», — сказал Шакиров.

Размещение веранды возможно только при соблюдении всех требований к эксплуатации, в том числе и в вопросах благоустройства прилегающей территории. В действующую схему в этом году включено 146 объектов. Также поступило 47 заявлений на заключения договоров — в прошлом году их было 82.