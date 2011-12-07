В Ново-Савиновском районе Казани почти на сутки отключат воду

В Ново-Савиновском запланировано отключение водоснабжения, сообщается на сайте мэрии города.

Временные неудобства связаны с подключением к водопроводу строящегося дома по ул. Бичурина.

Воды не будет с 9.00 22 апреля до 6.00 23 апреля в следующих домах: ул.Четаева, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 44а, 46, 46а, 48, ул.Чистопольская, 27, 27а, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 43/1, 43/2, 43б, 45.

Сообщается, что на время отключения по заявкам жителей будет организован подвоз автоцистерн с водой. В диспетчерскую службу можно обратиться по телефону: +7(843)231-62-60.