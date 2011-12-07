В столице Татарстана продолжается строительство второго этапа БКК

В Татарстане продолжается строительство второго этапа Большого Казанского кольца. Сейчас идут работы на участке протяженностью 1,222 км от улицы Борисковская до улицы Техническая, передает пресс-служба Минтранса РТ.

Так, в ходе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке за минувшую неделю было задействовано 160 инженеров и 24 единицы спецтехники. Специалистами было завершено устройство монолитной насадки, бетонирование стоек опор и извлечение шпунтового ограждения котлована под ростверк. Еще были уложены дорожные плиты под временные подъездные пути.

Также рабочими было вывезено почти 665 тонн непригодного грунта и мусора и завезено 4110 тонн инертных материалов. После было проложено 233 погонных метра труб водоснабжения, 400 погонных метров труб ливневой канализации и свыше 380 погонных метров труб газопровода. Кроме того, было протянуто 565 погонных метров электрокабеля и 205 погонных метров кабеля связи.