В Казани строящаяся школа № 1224 готова на 95%

На улице Бондаренко близится к завершению строительство школы № 1224. На сегодняшний день все корпуса возведены и ведутся внутренние работы.

Объект строится по типовому проекту, но с оригинальными дизайнерскими решениями. Общая площадь образовательного учреждения свыше 24,5 тысячи кв. метров. Образовательная часть — полилингвальный центр рассчитан на 1224 места. Дополнительно к учебному центру построили интернат со спальным корпусом для учащихся и преподавателей. Обучение будет проходить на двух языках — татарском и английском. Итоговую проверку Госстройнадзора РТ планируется провести 15 августа, сообщил генеральный директор строительной компании «Грань» Леонид Анисимов.