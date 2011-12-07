Полиция Казани начала рейд против автолюбителей, разъезжающих без «глушителей». Об этом передает KazanFirst.

Ранее «Казанские ведомости» уже писали о том, что 29 татарстанских автомобилистов лишили госномеров за езду без «глушителей». А со вчерашнего вечера полицейские вышли на патрулирование.

Чтобы погонять «со звуком», водители заменяют «глушитель» с обычного на прямоточный, что ведет к нарушению ПДД. На это и обращают внимание автоинспекторы ГИБДД, применяя при проверке специальный прибор. Если уровень шума будет превышен, автолюбителю придется заплатить штраф.



