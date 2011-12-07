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Полиция Казани начала рейд против автолюбителей, разъезжающих без «глушителей»

Автоинспекторы измеряют уровень шума при помощи спецприбора.  

Полиция Казани начала рейд против автолюбителей, разъезжающих без «глушителей». Об этом передает KazanFirst.

Ранее «Казанские ведомости» уже писали о том, что 29 татарстанских автомобилистов лишили госномеров за езду без «глушителей». А со вчерашнего вечера полицейские вышли на патрулирование.

Чтобы погонять «со звуком», водители заменяют «глушитель» с обычного на прямоточный, что ведет к нарушению ПДД. На это и обращают внимание автоинспекторы ГИБДД, применяя при проверке специальный прибор. Если уровень шума будет превышен, автолюбителю придется заплатить штраф.


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