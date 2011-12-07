Застройщик «Брайт Парка» может вызвать техногенную катастрофу в Казани

Заместитель главного инженера компании «Транснефть-Прикамье» Эдуард Ишалин заявил об обращении в прокуратуру из-за участка дороги возле ЖМ «Брайт Парк», который проходит над магистральными нефтепроводами. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Дело в том, что из-за проезда большегрузов по этому участку есть вероятность повреждения трубопровода, из которого потом может вылиться несколько тонн нефти, находящимися под давлением.

Ишалин рассказал, что на данный момент в охранной зоне магистрального нефтепровода пытаются организовать постоянную дорогу к жилому комплексу «Брайт Парк». Этот вопрос был поднят еще в декабре прошлого года, но так и не был решен.

Сейчас же, по его словам, дабы избежать риски, участок нужно обезопасить, установив специальный кожух. Иначе, более 11 тонн нефти разольются на площади в 6,6 гектара. Чтобы хоть как-то воспрепятствовать опасным последствиям на участке разместили бетонные блоки, сигнальную ленту и насыпной вал. Но, как инженер отметил, заграждения все разобрали уже на следующий день.

Поэтому было принято решение об обращении в прокуратуру.