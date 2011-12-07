В некоторых домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

В Вахитовском районе Казани с 21 июля на сутки будет прекращена подача воды в некоторых домах, сообщает мэрия Казани.

С 21 по 22 июля с 9:00 до 9:00 водоснабжение отключат по улицам: М.Гафури, 4, 4а (детский сад №209), 34а (гимназия №1), 34а корпус 1 (мечеть), 46 (гостиница), 46а; Девятаева, 1 (все корпуса), 1а, б; 3, 7, 19, Зайцева, 5, 5а, 8, 10, 14, 15 (вуз), 17 (вуз), 29, 29а, 31; Меховщиков, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 21, 40, 40а, 40б, 44, а также по улице Портовая.

В мэрии отмечают, что отключение связано с переврезкой водопровода, вынесенного из-за строительства участка дороги.

МУП «Водоканал» будет подвозить воду согласно принятым заявкам. Заявку можно оставить по телефону +7(843)231-62-60.

Ранее «Казанские ведомости» писали, по каким адресам в Казани будет произведено отключение горячей воды в июле.