В Казани под временное складирование снега выделили 17 мест

В Казани под временное складирование снега организовали 17 мест, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы держали семь мест для временного складирования снега на случай плана „Буран“, но ситуация оказалась чрезвычайной, пришлось организовывать 17 мест в разных районах города», — пояснил зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов.

Дорожные службы в столице РТ работают в круглосуточном режиме. Снегоплавительные пункты переполнены. Места временного складирования снега согласованы с минэкологиии РТ и не нанесут вреда городу и экосистеме.

Напомним, с начала года в Казани выпало 52 мм осадков, что составляет 158% от нормы. С 14 по 16 января выпало 24 мм осадков — две трети месячной нормы.