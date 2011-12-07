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В Казани под временное складирование снега выделили 17 мест

Дорожные службы в столице РТ работают в круглосуточном режиме.

В Казани под временное складирование снега организовали 17 мест, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы держали семь мест для временного складирования снега на случай плана „Буран“, но ситуация оказалась чрезвычайной, пришлось организовывать 17 мест в разных районах города», — пояснил зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов.

Дорожные службы в столице РТ работают в круглосуточном режиме. Снегоплавительные пункты переполнены. Места временного складирования снега согласованы с минэкологиии РТ и не нанесут вреда городу и экосистеме.

Напомним, с начала года в Казани выпало 52 мм осадков, что составляет 158% от нормы. С 14 по 16 января выпало 24 мм осадков — две трети месячной нормы. 

КВ
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