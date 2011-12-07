В Казани пройдет рейд по борьбе с нарушителями правил парковки

21 января в Казани пройдет рейд по борьбе с нарушителями парковки, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Начало рейда запланировано на 18.00, окончание — на 3.00 22 января.

«Госавтоинспекция Казани предупреждает водителей: автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, создают препятствие не только для других участников дорожного движения, работы аварийно-спасательных служб и ремонтно-уборочной техники, но также могут способствовать возникновению дорожно-транспортных происшествий», — сказано в сообщении ведомства.

Стоянка в запрещенном месте предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей, а автомобиль при отсутствии водителя будет эвакуирован на спецстоянку.

Также будут задержаны автомобили, припаркованные на тротуарах, на пешеходном переходе или в пределах 5 м от него. Штраф за данные нарушения составляет 1 тыс. рублей.