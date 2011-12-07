Скосят борщевик и вывезут мусор за два дня: 24 апреля в Казани пройдёт субботник

Как сообщили на минувшем «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана, субботник организуется в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий города.

В прошлом году из-за пандемии ковида общегородской субботник в Казани не проводился. Дворы, улицы, площади, общественные пространства и пустыри очистили от грязи и мусора и привели в порядок соответствующие коммунальные службы и подрядные организации.

Заместитель руководителя горисполкома, курирующий вопросы благоустройства, Игорь Куляжев напомнил, что нынешней весной санитарный двухмесячник в городе, как и во всем Татарстане, стартовал 1 апреля.

— Как и в прошлые годы, пристальное внимание уделяется ликвидации несанкционированных свалок и навалов различных отходов. Также активно приводятся в порядок объекты улично-дорожной сети, дворы, территории промышленных предприятий, гаражных кооперативов, объектов торговли, начиная от фасадов и ограждений и заканчивая прилегающими участками, — сообщил Игорь Куляжев.

Против грязи и борщевика

Для проведения общегородского субботника в каждом районе уже определили перечень территорий, подготовили необходимый инвентарь и технику. Основной акцент — на очистке прибрежных зон водоемов и лесополос.

На уборку города выйдут работники промышленных предприятий, сотрудники администраций районов, учреждений здравоохранения и образования, учащиеся, и, как надеются в исполкоме Казани, неравнодушные жители города. Предстоит очистить от мусора лесопарковые зоны по улицам Парина, Дубравная, Минская, территории Березовой рощи и лесопарка «Лебяжье», береговые зоны озер Кабан, реки Казанки в районе ул. Гаврилова, а также казанские берега Волги, берег озера по ул. Серова и ряд других общественных территорий.

Кроме того, в день проведения субботника на особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкая Швейцария» пройдет акция по борьбе с борщевиком.

— Сейчас как раз самый благоприятный период для уничтожения борщевика с минимальным риском для здоровья, — пояснил Игорь Куляжев.

Всех участников беспощадной борьбы с этой напастью обеспечат необходимым инвентарем — прочными резиновыми перчатками для защиты кожи, лопатами и мешками.

В рамках предстоящего субботника сами сотрудники исполкома Казани очистят от мусора и грязи участок прибрежной территории реки Казанки от стадиона «Ак Барс Арена» до Дворца водных видов спорта — на территории будущего парка «Спортивный», уточнил замруководителя горисполкома.

Вывезти мусор за два дня

Мэр Казани поручил главам районов города проконтролировать подготовку к субботнику, а также отметил важность своевременного вывоза собранного мусора.

— Чтобы в городе не было никаких мешков, неделю ожидающих машин! За субботу и воскресенье нужно все вывезти, — строго указал чиновникам глава города.

На совещании в мэрии Казани еще раз отметили, что все желающие могут принять участие в общегородском субботнике, создать инициативную группу и привести в порядок свой двор, тот или иной участок. По всем организационным вопросам, касающимся получения инвентаря, мешков и вывоза собранного мусора, можно обращаться в районные администрации и управляющие компании.

— В субботу нам предстоит хорошенько потрудиться, грязи за зиму накопилось много, — подытожил мэр Казани Ильсур Метшин. — Будут задействованы руководители промышленных предприятий, собственники зданий, учебные заведения, корпус ректоров — все, кто ответственен за ту или иную территорию и хочет видеть Казань чистой, благоустроенной и ухоженной. Давайте наведем порядок после снежной зимы и с любовью к городу, с уважением к самим себе уберемся в нашей любимой Казани! — с таким призывом Ильсур Метшин обратился ко всем казанцам.