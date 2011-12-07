Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Казанский зооботсад» объявил о своем открытии

Посетить зоопарк можно уже завтра, 21 мая.

Зооботанический сад Казани объявил о своем возобновлении. Зоопарк «Африка. Река Замбези» и старая территория садика откроются уже завтра, 21 мая. Об этом его представители написали в своем в официальном аккаунте в Instagram. 

В сообщении сказано, что работать зоопарк будет в штатном режиме – с 8.30 до 19.00. Узнать подробнее о ценах для двух территорий можно будет на странице аккаунта в социальных сетях, либо на его сайте.

Также представители зообтсада напомнили, что входить на территорию зоопарка следует только в масках и перчатках, придерживаясь социальной дистанции.  

КВ
Лента новостей