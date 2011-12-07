«Казанский зооботсад» объявил о своем открытии

Зооботанический сад Казани объявил о своем возобновлении. Зоопарк «Африка. Река Замбези» и старая территория садика откроются уже завтра, 21 мая. Об этом его представители написали в своем в официальном аккаунте в Instagram.

В сообщении сказано, что работать зоопарк будет в штатном режиме – с 8.30 до 19.00. Узнать подробнее о ценах для двух территорий можно будет на странице аккаунта в социальных сетях, либо на его сайте.

Также представители зообтсада напомнили, что входить на территорию зоопарка следует только в масках и перчатках, придерживаясь социальной дистанции.