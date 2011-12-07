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В Казани завершили строительство сооружений для отчистки сточных вод

Сооружения будут очищать 30 литров сточных вод в секунду.

В Казани завершили строительство сооружений для отчистки поверхностных сточных вод, сообщили в пресс-службе минстроя РТ.

Сооружение установлено в районе Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Причиной возведения очистных стало негативное воздействие на Казанку сброса сточных вод с территории Ново-Савиновского района. Предполагается, что сооружения будут очищать 30 литров воды в секунду.

Строительство очистных занимался подрядчик ООО «Сигма». Работы проводились в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». На возведение очистных потратили 90 млн рублей. 

КВ
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