В Казани завершили строительство сооружений для отчистки сточных вод

В Казани завершили строительство сооружений для отчистки поверхностных сточных вод, сообщили в пресс-службе минстроя РТ.

Сооружение установлено в районе Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Причиной возведения очистных стало негативное воздействие на Казанку сброса сточных вод с территории Ново-Савиновского района. Предполагается, что сооружения будут очищать 30 литров воды в секунду.

Строительство очистных занимался подрядчик ООО «Сигма». Работы проводились в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». На возведение очистных потратили 90 млн рублей.