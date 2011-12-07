В Казани стартовал первый Российско-Египетский молодёжный форум. Перспективы дальнейшего развития сотрудничества участники программы обсудят до 22 мая, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Для нас является важным, чтобы по итогу этого форума мы могли установить не только дружественные отношения, но и создать новые программы и проекты, которые мы сможем вместе реализовывать во благо Российско-египетских гуманитарных отношений», — подчеркнула заместитель начальника Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова.

На форуме участники программы обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества по направлениям: добровольчество, молодежное предпринимательство и инновации, креативные индустрии и общественная дипломатия.