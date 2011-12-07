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Миндортранс РТ: строительство БКК проходит согласно графику

Проект реализуется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В пешеходном переходе Большого Казанского кольца установили светильники. Строительство первого этапа проходит согласно графику, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Как сообщает ведомство, остекление конструкций и монтаж поручней на лестницах и подъемных платформ завершили на пешеходном переходе по улице Борисковская. На участке от Фермского шоссе на улицу Тульская провелись работы по устройству дорожного полотна и начали устройство водоотводного лотка.

Также на площадках для трамвайных остановок были уложены асфальтобетонные покрытия.

Строительство БКК проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

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