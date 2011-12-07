В Казани начала реализовываться программа капремонта жилых домов

В столице РТ в рамках программы капитального ремонта в 89 домах починят дымоходы и вентиляционные каналы. Об этом передает пресс-служба исполкома.

Сообщается, что в некоторых домах в результате конкурсов на проведение капитального ремонта уже заключены договоры подряда, а где-то уже начался ход работ.

Известно, что в многоэтажках Казани заменят лифты, отремонтируют внутридомовые системы газоснабжения, отопления, системы противопожарной автоматики и дымоудаления, а также предусмотрена реконструкция крыш и фасадов.

Всего на эти цели выделили средства из республиканского бюджета – 397,16 млн руб., 290,8 млн руб. из городского и 1 млрд 633,28 млн руб от собственников помещений.