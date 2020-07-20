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В Казани откроют новый похоронный комплекс

10 августа 2020 года планируется открытие нового похоронного комплекса «Курган» на трассе М7.

В его состав войдут 2 общественных кладбища на 147,5 тысяч мест, площадью почти 90 тысяч гектар. На них предусмотрены места для захоронения участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, также казанцев, внесших значительных вклад в развитие города и республики. Установка оград на территории комплекса будет запрещена.

Также в комплексе «Курган» построены административное здание, хозяйственный блок и ротонда, помещение для прощания с умершими, большая парковка на 500 мест площадью 10 гектар. По расчетам, территория кладбищ хватит для захоронений, минимум на 30 лет.

В ближайшем будущем планируется строительство мечети и часовни. В планах строительство похоронного дома с одной кремационной печью. На данный момент ведется работа над документами, проектами, а также изыскиваются источники финансирования, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба в мэрии Казани. 

КВ
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