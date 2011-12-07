В Казани после карантина возобновил работу визовый центр Франции, сообщает KazanFirst.

Центр работает по предварительной записи ежедневно с 9.00 до 14.00.

Получить паспорт и принять документы можно для отдельных категорий виз длительного пребывания (на обучение, работу, возвратные визы) и виз краткосрочного пребывания только для обучения.

В центре уточняют, что наличие визы не гарантирует возможности немедленного въезда во Францию из-за действующих правил на границах и доступа в авиаперевозкам.