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В Казани после карантина возобновил работу визовый центр Франции

Визовый центр принимает документы и раздает паспорта для отдельной категории виз.

В Казани после карантина возобновил работу визовый центр Франции, сообщает KazanFirst.

Центр работает по предварительной записи ежедневно с 9.00 до 14.00.

Получить паспорт и принять документы можно для отдельных категорий виз длительного пребывания (на обучение, работу, возвратные визы) и виз краткосрочного пребывания только для обучения.

В центре уточняют, что наличие визы не гарантирует возможности немедленного въезда во Францию из-за действующих правил на границах и доступа в авиаперевозкам. 

КВ
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