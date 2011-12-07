В Казани в «Школе 21» стартовал заключительный отборочный этап — «бассейн», который позволит выбрать для учебы самых способных участников, сообщают организаторы.

«Половина бассейнистов младше 25 лет, более 100 — в возрасте от 25 до 40 лет, а также три участника в возрасте старше 40 лет», — сказано в сообщении.

Интенсив займет 26 дней. За это время участники будут самостоятельно изучать и выполнять задания, а также проверять друг друга и давать советы другим учащимся.

В конце интенсива будут отобраны 500 лучших учеников, которые уже осенью приступят к обучению.

Организаторы уточняют, что «Школа 21» предоставляет своим студентам бесплатное общежитие, в котором приняты меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

С момента открытия «Школы 21» заявки на обучение подали 60 тысяч человек. Более 1000 абитуриентов приняли участие в зимних бассейнах и только 30 процентов участников отбора из Казани.

Стать участником Школы 21 может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы. Оставить предварительную заявку на обучение можно на сайте 21-school.ru.