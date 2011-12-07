В Казани открыли мемориальную доску Шакиру Ахтямову

В Казани состоялось открытие мемориальной доски Шакиру Ахтямову. Событие приурочено к 120-летию со дня рождения политического деятеля. Мемориальную доску установили по адресу: ул. Николаева № 5, сообщили в Минэкономики РТ.

На доску нанесена надпись на русском и татарском языках: «В этом доме в 1958–1989 гг. жил государственный и политический деятель ТАССР Шакир Ахметзянович Ахтямов».

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Ринат Гайзатуллин, заместитель министра экономики Республики Татарстан Наталья Кондратова, заместитель министра культуры Дамир Натфуллин. Также на открытии мемориальной доски приняли участие внук и внучка Шакира Ахметзяновича Равиль Ахтямов и Эльмира Арсланова.

Ринат Гайзатуллин напомнил участникам мероприятия, что Шакир Ахтямов сыграл важную роль во время Великой Отечественной войны. Благодаря ему в нелегкие для страны военные времена удалось построить железную дорогу, через которую советским войскам поставляли оружие.

Шакир Ахтямов работал заместителем Председателя Президиума Верховного Совета ТАССР второго, третьего, четвертого созывов, а также был первым секретарем Буинского и Апастовского райкомов Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. В своей речи Ринат Гайзатуллин отметил, что Шакир Ахметзянович был добросовестным и талантливым человеком, за что его любили в народе.