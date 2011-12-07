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Четыре управляющие компании Казани не смогли вовремя подготовится к отопительному сезону

Управляющие компании находятся в Ново-Савинском районе города.

Четыре управляющие компании Казани не смогли вовремя подготовится к отопительному сезону. Все они находятся в Ново-Савинском районе города, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Недочеты были выявлены во время проверки сотрудниками ведомства. Компании не полностью провели опрессовку и промывку сетей в многоквартирных жилых домах. Прокуратура объявила предостережения руководителям.

Ранее сообщалось, что в Казани к отопительному сезону были готовы 3 145 котельных, что составляет почти 100% от общего числа котельных города.

КВ
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