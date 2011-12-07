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Число несчастных случаев на производствах Казани снизилось на треть

В расчет брался период с начала 2021 года.

Число несчастных случаев на производствах Казани снизилось на треть, сообщила и. о. председателя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова на деловом понедельнике.

Она отметила, что всего в казанский исполком с начала года поступило 40 уведомлений о несчастных случаях. Представители исполкома не оставляют без внимания каждый из них и участвуют в их расследовании.

«В ходе расследований 24 несчастных случая были признаны производственными, из них 18 с тяжелыми последствиями и 6 со смертельным исходом», — сообщила она.

 

 

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