Участники «Ночного велофеста» проедут 15 км за четыре часа

В Казани в ночь с 25 по 26 сентября состоится «Ночной велофест». Планируется, что дистанцию в 15 км от площади 1 мая до Центр семьи «Казан» участники проедут примерно за 4 часа, сообщила на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Помимо спортивной составляющей мероприятия, участникам также расскажут интересные факты о территориях, пролегающих через весь маршрут, отметила Санникова. Нужно будет настроиться на волну «БИМ-радио», где известные казанцы будут рассказывать об этих местах. Аудиоэкскурсии будут озвучены голосами премьера-министра РТ Лейлы Фазлеевой, заместителя главы МО Казани Евгении Лодвиговой и т.д.

На протяжении маршрута будут организованы фудкорты, где участники смогут передохнуть и подкрепиться. На мероприятии будут предусмотрены все санитарно-эпидемиологические меры.

В этом году фестиваль посвящен Году народных языков и народного единства. Принять участие смогут люди старше 18 лет и дети в сопровождении взрослых. При себе необходимо иметь защитные шлемы, светоотражающие жилеты, велосипедные фонарики. Сбор участников проводится на площади 1 мая в 20.00. Старт назначен на 22.00. Регистрация на мероприятие открыта по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в Казани 5 августа стартовал велофест. Велосипедный маршрут был протяженностью 29 км и проходил по историческому центру города с заездом в окраинные районы города.