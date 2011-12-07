В казанском метро запустят поезд родных языков, который будет оформлен в национальной этнической символике. Запуск поезда назначен на 20 сентября, рассказали в исполкоме Казани.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, это хорошая инициатива, так как поезд станет одновременно материальным и нематериальным наследием Года родных языков. Поезд будет ходить до конца года.

Как отмечает замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, в шести тематических вагонах будут звучат чувашские скороговорки, а также признания в любви на разных языках.

Поезд будет оформлен популярными выражениями из разных языков.

Ранее сообщалось, что в казанском метро запустили поезд финансовой грамотности, который внешне оснащен информационными плакатами с QR-кодами, которые перенаправляют на страницы просветительского портала Банка России «Финансовая культура». Поезд финансовой грамотности будет работать до конца 2021 года.