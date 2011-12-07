Не кормите птиц в городе фастфудом

Если вы решили серьезно подойти к делу, то лучше всего соорудите несколько стационарных кормушек. Потом следите, чтобы они не сломались, чтобы корм не выдувало ветром и не засыпало снегом. Необходимо содержать кормушки в чистоте, регулярно вычищать остатки еды, попавший мусор. Подсыпайте корм. Если птицы пару дней не найдут обед в своей «столовой», то перестанут прилетать в это место.Из рекомендованного корма - нежареные семена подсолнечника. Можно очищенные либо с раздавленной шелухой, чтобы синичкам, воробьишкам было легче добраться до ядрышка.Еще можно насыпать в кормушки овес, пшено, семена репейника, крапивы, чертополоха. Снегири, свиристели любят ягоды рябины, боярышника, калины, шиповника. Из лесных даров птицам подходят желуди, еловые и сосновые шишки с семенами.Порадуют пернатых орехи: миндаль, грецкие и фундук. Только обязательно надо брать несоленые и нежареные. Прежде чем насыпать в кормушку, орехи надо раздробить.Деликатес для синиц и ворон - несоленое сало. Его можно кусками накалывать на веточки. Специалисты также рекомендуют сухари из пшеничного хлеба. Уткам понравятся вареная и подсушенная перловка, овес, комбикорм. Все это можно найти на сельскохозяйственных ярмарках.Всем птицам очень даже подходят минерально-кальциевые подкормки, которые продаются в зоомагазинах. Категорически нельзя всем птицам (да и людям надо бы употреблять умеренно) жареные, сладкие, копченые, соленые, обильно сдобренные специями продукты. Нельзя давать зерно и хлеб с плесенью, подкисшие каши и супы и прочие испорченные продукты. Навредит пернатым ржаной хлеб в любом виде.И обязательно о том, чем кормить птиц в городе, рассказывайте детям. Чтобы у них не было соблазна угостить птичек покупными сухариками, чипсами, солеными орешками.