Казанцы назвали лучшие и худшие управляющие компании города

Казанцы назвали лучшую управляющую компанию города. Ею по версии местных жителей стала УК «ЖКХ Танкодром», сообщается на сайте агентства «ПромРейтинг».

Главными критериями в опросе послужили скорость и качество реагирования на заявки, общение с представителями предприятий ЖКХ, а также имеются ли претензии к ним.

Так, по итогам 2020 года в топ-10 лучших УК Казани вошли «ЖКХ Танкодром» с коэффициентом удовлетворенности 50,1, «Благоустройство ремонт и озеленение района+К», «Уют», «Уютсервис», «Жилище и комфорт», «Уютный дом», «УК Вахитовского района», «АДС Приволжский», «ЖКХ Московского района» и «ЖКХ Приволжского района».

В рейтинге худших УК оказались «Территория комфорта» с коэффициентом удовлетворенности 8,2, «РАН Сервис», «Заречье», «ЖКХ Авиастроительного района», «Старый город», «ООО „Ремонтсервис“», «Сервис-Гарант», «ЖКХ Дербышки», «Райжилуправления Советского района» и «Жилищник-4».



