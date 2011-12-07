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Правительством РТ принято решение об ускоренном расселении граждан из аварийного жилья в Казани

Столь радостное событие в жизни казанских семей произойдет согласно Федеральному проекту «Расселение граждан из аварийного жилья».

Правительством Республики Татарстан принято решение об ускоренном расселении граждан из аварийного жилья в г.Казани. Для этой цели уже закуплены 367 новых квартир, новоселье справят 973 человека.

Эту приятную новость сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, выступая на итоговой коллегии ведомства, состоявшейся сегодня в Казани.

Столь радостное событие в жизни казанских семей произойдет согласно Федеральному проекту «Расселение граждан из аварийного жилья».

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