Правительством РТ принято решение об ускоренном расселении граждан из аварийного жилья в Казани

Правительством Республики Татарстан принято решение об ускоренном расселении граждан из аварийного жилья в г.Казани. Для этой цели уже закуплены 367 новых квартир, новоселье справят 973 человека.

Эту приятную новость сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин, выступая на итоговой коллегии ведомства, состоявшейся сегодня в Казани.

Столь радостное событие в жизни казанских семей произойдет согласно Федеральному проекту «Расселение граждан из аварийного жилья».