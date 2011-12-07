Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Пробки в Казани достигли 9 баллов

На дорогах столицы РТ перед началом этого дня произошло как минимум 10 ДТП.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Казани к утру сегодняшнего дня затор транспортного трафика достиг 9 баллов.

Сообщается, что на дорогах столицы РТ перед началом дня произошло как минимум 10 ДТП. Наиболее серьезно затруднено движение на Мамадышском тракте и Горьковском шоссе, а также на улице Мира в поселке Дербышки.

Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Восстания, Серова, Сибгата Хакима, Фатыха Амирхана, Чуйкова, Воровского, Гаврилова, Академика Губкина, Космонавтов, Аграрной, Аделя Кутуя, Гвардейской, Пугачевской, Нурсултана Назарбаева, Юлиуса Фучика, Рихарда Зорге и некоторых других.

По прогнозу сервиса, ситуация на дорогах должна улучшится к 11 часам.



КВ
Лента новостей