Пробки в Казани достигли 9 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Казани к утру сегодняшнего дня затор транспортного трафика достиг 9 баллов.

Сообщается, что на дорогах столицы РТ перед началом дня произошло как минимум 10 ДТП. Наиболее серьезно затруднено движение на Мамадышском тракте и Горьковском шоссе, а также на улице Мира в поселке Дербышки.

Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Восстания, Серова, Сибгата Хакима, Фатыха Амирхана, Чуйкова, Воровского, Гаврилова, Академика Губкина, Космонавтов, Аграрной, Аделя Кутуя, Гвардейской, Пугачевской, Нурсултана Назарбаева, Юлиуса Фучика, Рихарда Зорге и некоторых других.

По прогнозу сервиса, ситуация на дорогах должна улучшится к 11 часам.







