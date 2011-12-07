Казанцев приглашают на борьбу с борщевиком в Русско-Немецкой Швейцарии

В официальном аккаунте в Instagram Программы развития общественных пространств Татарстана горожан приглашают выйти на субботник в парки Казани. Авторы инициативы предлагают неравнодушным жителям города помочь с уборкой листьев, мусора и обновить краску на объектах. Инвентарь выдадут на месте.

24 апреля субботник начнется в 9:00 в парке «Крылья Советов». В 11:00 уборка начнется в парках им. Горького, им. Урицкого, «Сосновая роща», «Комсомолец», а также на пляжах озер Комсомольское и Лебяжье. В это же время начнётся в Горкинско-Ометьевском лесу.

В последнем также можно будет принять участие в забеге с экоактивистами или заняться сортировкой вторсырья. Также 24 апреля экологи проведут акцию по борьбе с борщевиком Сосновского в Русско-Немецкой Швейцарии. Тем, кто хочет принять участие в уничтожении опасного растения, необходимо приходить в закрытой одежде, а лопаты и перчатки выдадут организаторы.

25 апреля субботник пройдет в парке «Черное озеро» и начнется в 10:00.