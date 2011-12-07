Лилия Галимова рассказала, как в Казани пройдет День родного языка

Пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова рассказала, как в Татарстане отметят День родного языка.

По ее словам, начнется этот день с церемонии возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая, которому 26 апреля исполняется 135 лет. Затем Рустам Минниханов проведет встречу с деятелями культуры республики.

Тогда же в Казани у памятника писателя на улице Театральной пройдет традиционный праздник поэзии. Там соберутся и выступят известные поэты и общественные деятели.

Позже в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля Минниханов вручит премии им. Габдуллы Тукая 2021 года. Вечером покажут мюзикл «Алтын Казан» и спектакль «Печән базары».

Также жители и гости города могут поучаствовать в акции «Мин татарча сөйләшәм». Она состоится на главной пешеходной улице Казани с исполнителями современной татарской музыки и представителями творческой молодежи.