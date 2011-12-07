В казанской школе №39 появилась «Открытая библиотека»

В казанской школе №39 запустили проект «Открытая библиотека». В апреле закончился ремонт и монтаж стеллажей. Теперь книги можно брать без регистрации, читательского билета и штрафа за просроченный возврат. Школа специализируется на изучении английского языка. Как заметила инициатор проекта, учитель английского языка Елена Дроздова, нельзя учить язык, не изучая литературу на этом языке. Поэтому проект доступной библиотеки был особенно актуален. Но ассортимент не ограничен тематикой или языком — в библиотеке можно взять книги на русском, татарском и английском языках.

Идея сделать библиотеку «открытой» появилась еще в 2015 году, но тогда оказалось, что средств недостаточно, ведь требовалось соблюсти требования пожарной инспекции. В школе решили отложить проект до лучших времен. На помощь пришел бывший ученик - Сергей Колунов. Сегодня он успешный бизнесмен. А когда-то он учился в этой школе и даже играл в постановках местного английского театра по пьесам Уильяма Шекспира.

Он предложил школе свою помощь. Потребовалось не только технически обустроить книжные шкафы. Новый проект должен заинтересовать детей и родителей новым имиджем библиотек. Для этого учителя разработали целую программу различных акций и мероприятий, которые должны прививать государственному учреждению открытость и движение на встречу читателю, его интересам и потребностям.