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В Казани могут появиться автокинотеатры

Приобрести билеты можно будет онлайн, а затем для бесконтактного просмотра проехать на свободное парковочное место.

Крупнейшая российская сеть кинотеатров собирается открыть по стране включая столицу Татарстана шесть кинопанорам под открытым небом. Об этом РБК ТВ заявила президент сети.

В интервью она отметила, что сейчас для запуска ожидается согласование городских властей. Показывать в автокинотеатрах планируют популярные фильмы прошлых лет, недавние хиты и картины из специальных программ. Открыть таковые места для показа кино рассчитывают также в Москве и Санкт-Петербурге. 

Приобрести билеты можно будет онлайн, а затем для бесконтактного просмотра проехать на свободное парковочное место.

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