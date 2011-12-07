В Казани могут появиться автокинотеатры

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Крупнейшая российская сеть кинотеатров собирается открыть по стране включая столицу Татарстана шесть кинопанорам под открытым небом. Об этом РБК ТВ заявила президент сети.
В интервью она отметила, что сейчас для запуска ожидается согласование городских властей. Показывать в автокинотеатрах планируют популярные фильмы прошлых лет, недавние хиты и картины из специальных программ. Открыть таковые места для показа кино рассчитывают также в Москве и Санкт-Петербурге.
Приобрести билеты можно будет онлайн, а затем для бесконтактного просмотра проехать на свободное парковочное место.