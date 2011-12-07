Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На центральных улицах Казани провели дезинфекцию в преддверии празднования 75-летия Победы

Спецтехника распыляла специальный состав на основе реагента, использующегося в средствах для мытья посуды.

На центральных улицах Казани провели дезинфекцию в преддверии празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Обрабатывали дезинфицирующими средствами те дороги, на которых запланировано проведение праздничного мероприятия. В течение 40 минут 5 единиц спецтехники распыляли специальный состав на основе реагента, использующегося в средствах для мытья посуды. А потому для человека этот воздух безопасен.

Так, обработку провели на площади Свободы, улицам Театральная, Пушкина и Карла Маркса.

КВ
Лента новостей