На центральных улицах Казани провели дезинфекцию в преддверии празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Обрабатывали дезинфицирующими средствами те дороги, на которых запланировано проведение праздничного мероприятия. В течение 40 минут 5 единиц спецтехники распыляли специальный состав на основе реагента, использующегося в средствах для мытья посуды. А потому для человека этот воздух безопасен.

Так, обработку провели на площади Свободы, улицам Театральная, Пушкина и Карла Маркса.