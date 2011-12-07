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Дмитрий Анисимов: Капремонт в многоквартирных домах Казани выполнен на 37%

В этом году планируется отремонтировать 295 многоквартирных домов.

На данный момент объём выполненных ремонтных работ в многоквартирных домах Казани составляет 37% от основной программы, сообщил председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов на заседании в исполкоме.

Также он рассказал, что в конкурсе по монтажным работам лифтов выиграла компания ООО «ЛифтСтройКомпания». Они уже заменили 92% лифтов, а приемочные комиссии проведены в 44 домах.

Он отметил, что в текущем году в Казани планируется отремонтировать 295 многоквартирных домов на сумму 2,8 млрд рублей.

Все работы планируется завершить к 30 сентября 2021 года.

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