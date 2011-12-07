В казанском зоопарке установили анатомические скульптуры животных для слабовидящих посетителей

В казанском зоопарке «Река Замбези» появились малые скульптуры животных, сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка. Они анатомически правильные, подчеркивают в зоопарке.

«Еще три года назад зародилась идея создания скульптур, которые помогут слабовидящим и незрячим посетителям зоопарка „увидеть“ руками, как выглядят животные Африки. Размер скульптур был специально выбран небольшим, чтобы удобно было изучать из и детским ручкам», — рассказывается в посте.

Скульптуры представляют собой фигуры жирафа, страуса, льва, гориллы, и т. д., созданные из композитного полимерного материала. К самим скульптурам приделаны таблички с названием животных, выполненные шрифтом Брайля.

Правильность исполнения исполнения табличек по просьбе зоопарка оценил руководитель Общества слепых, они успешно прошли проверку.