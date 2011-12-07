В Казани на ул. Чуйкова появился мурал

На стене изображен казалось бы будничный сюжет: пчеловоды готовят к закрытию свои ульи, проверяя перед этим состояние пчелиных семей и сот. Но, как пояснил корреспонденту «Казанских ведомостей» автор мегакартины, тема мурала, конечно, гораздо шире.

— Улей с пчелами — аллегория нашей с вами жизни в нынешний период пандемии, — говорит Азат Шакиров. — Наше общество, несмотря на тягу к потреблению, во время пандемии вынуждено было спрятаться по домам, соблюдая строгий режим самоизоляции. Но были среди нас «везучие», кто мог свободно ходить на работу, заниматься любимым делом. А корпорации — основной двигатель потребления — тоже «спрятались» под маски, однако смогли продолжить свою деятельность. Этот мурал — напоминание о тяжелом периоде самоизоляции, когда нас ограничили во всем: движении, путешествиях, встречах с родными и близкими, посещениях парков, а также в потреблении — том, на чем построена современная экономика. Однако, к сожалению, неведомые нам «пчеловоды» по-прежнему руководят нашей жизнью, предписывая, как поступать, что делать, а в случае необходимости располагают возможностями засунуть нас обратно в общий улей, ограничив свободу и право выбора. Мы так же, как и пчелы, подвержены различным болезням, так же, как и они, умираем от новых неведомых напастей. Наши жизни похожи, — поясняет замысел композиции молодой автор.

К созданию этого философского мурала финалист фестиваля стрит-арта «ФормART» Азат Шакиров приступил 15 октября, работа над произведением продолжалась в течение пяти дней.

В октябре проходит презентационный этап фестиваля: художники создают муралы на выделенных объектах. Одновременно с этим, кстати, проходит съемка фильма о процессе создания арт-объекта. Оценку творческих эскизов дадут две экспертные комиссии, в них входят федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства. Фестиваль проводится в городах Приволжского федерального округа и посвящен теме борьбы с коронавирусной инфекцией.

Работу Азата Шакирова, как и других участников этапа, разместят на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Всего с 7 июля по 17 августа на отборочный этап фестиваля стрит-арта «ФормART» поступило более 150 работ из субъектов Российской Федерации. Республику Татарстан представил Азат Шакиров.

Помимо уникальной возможности украсить улицы своего города каждый финалист сможет претендовать на гранты на развитие своего творчества и мастерства в размере 100 тыс. рублей — за первое место, 75 тыс. рублей — за второе место, 50 тыс. рублей — за третье место, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.