Встретим Новый год на Черном озере!

Вместо обильного застолья приготовить побольше вкусных бутербродов и пирожков, заполнить большой термос горячим душистым чаем - и на каток в парк «Черное озеро»! Форма одежды спортивная, с собой коньки, а если их нет, то постараться найти у друзей или знакомых. Корреспонденты «Казанских ведомостей» протестировали для своих читателей этот каток и новогоднюю площадку. В столице РТ подготовлены две площадки для встречи Нового года, которые будут работать аж до 2 часов ночи, - возле центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Организаторы обещают веселье, дискотеки, катание на горках, а также бой курантов и трансляцию поздравлений Президента России и Президента Татарстана. Вопрос: куда пойти?Тут, конечно, дело вкуса. Можно выбрать главную городскую елку у «Чаши», там будет мегашумно, многолюдно. Словом, отличная тусовочная атмосфера. А можно повеселиться в более камерной обстановке в парке «Черное озеро». Кругом прекрасные пейзажи, пышные ели, липы и рябины в снежном обрамлении. А еще, это наше субъективное мнение, тут очень красивая ель. Ее высота - около 12 метров. Несмотря на то что искусственная, она выглядит совсем как натуральная - стройная, с пушистыми ветками. Как раз в день нашего тестирования рабочие завершали ее монтаж. Придирчиво оглядывая получившуюся густую крону, они по каким-то только им известным критериям оценивали качество своей работы, что-то подтягивали, выравнивали ветки, закрепляли. Елка получилась на загляденье.- У нас это не первый и не последний в этом году монтаж ели, - говорит старший из рабочих, представившийся Андреем. - Сегодня завершим сборку здесь и отправимся в парк Горького. Там уже установили каркас, мы будем «одевать» его в еловые ветки. А тут останется только самое приятное - наряжать лесную красавицу. Украшения традиционные: шары и гирлянды. Уверен, до открытия успеем все работы завершить.Сложнее всего в этой бригаде монтажников приходится Булату - он сидит в автолюльке на высоте 10 метров над землей и сверху координирует монтаж. Несмотря на теплую экипировку, парню достается - студеный ветер забирается всюду, куда только возможно. А сидеть без движения приходится долго.- Ничего, мы привычные, - улыбается молодой монтажник. - Когда понимаешь, что результатом твоей работы будут любоваться тысячи горожан, как-то теплее становится.Что еще, кроме елки, будет в парке «Черное озеро» во время народных гуляний? Кроме праздничной иллюминации, в том числе необычного арт-объекта - 6-метровой люстры, будто упавшей с небес, новогоднее настроение будут создавать мероприятия, проводимые в рамках программы «Зима в парках». Это мастер-классы по фигурному катанию и керлингу, детская программа, дискотека на льду. Открытие елки в парке намечено на 24 декабря, начало в 16.00. Подробную программу новогодних развлечений на свежем воздухе можно найти на сайте проекта «Парки и скверы Татарстана».Главное достоинство этого парка - каток площадью 6 тысяч квадратных метров с пунктом проката коньков. В этом году, по отзывам катающихся здесь, его особенно хорошо подготовили - покрытие идеально гладкое, удобные спуски на лед. Каток просторный. Привлекательность его еще и в том, что катание на нем бесплатное. За деньги только прокат коньков и другого инвентаря. Цены, к слову, приемлемые. Понравилось нам помещение, где находится касса, а также салон проката. Есть скамейки для переобувания, очень тепло и удобно. Обязательно надо найти время во время зимних каникул и провести здесь хотя бы один день с семьей или друзьями. Мы заметили только плюсы такого отдыха: транспортная доступность - автобусные остановки разных маршрутов. Если замерзли, пожалуйста, грейтесь беспрепятственно в раздевалке. Ну а если проголодались, то в шаговой доступности несколько кафе. И что немаловажно, есть специально оборудованные парковки для автомобилей. Не надо опасаться, что приедет эвакуатор и увезет машину на штрафную стоянку. Но новогодние каникулы длинные. Можно посетить все городские парки, чтобы оценить их праздничное оформление и составить свое представление о программе мероприятий «Зима в парках». Приятного вам праздника!