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В Казани в этом году капремонт состоялся в 276 многоквартирных домах

Обновление жилого фонда состоялось в соответствии с трехлетней программой капремонта, рассчитанной на 2020-2022 гг.

В столице Татарстана в течение этого года капитальный ремонт прошел в 276 многоквартирных домах, с общей численностью проживающих в них почти 68 тысяч человек. Обновление жилого фонда состоялось в соответствии с трехлетней программой капремонта, рассчитанной на 2020-2022 гг.

В целом в Казани в рамках этой программы капитального ремонта на 2020-2022 гг. будет отремонтировано 726 многоквартирных домов на общую сумму 6,4 млрд рублей. А за все время действия программы в городе капитально отремонтировано 3234 домов. 

Кроме того, уже разработана проектно-сметная документация для 168 домов, которые отремонтируют в следующем году. Для выполнения этой задачи выделено 2,2 млрд руб. Такие данные сообщили в ходе делового понедельника, проходящего сейчас в мэрии Казани.  

КВ
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