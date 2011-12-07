В двух школах Казани введут уроки футбола

В Казани в гимназии № 183 и лицеи № 177 введут уроки футбола, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

«К проекту привлекут лишь те школы, у которых есть необходимые материально-технические и кадровые возможности. Будет также учитываться состояние здоровья учеников», — заметили в министерстве.

Так, в гимназии № 183 для занятия футболом есть поле и специализированный спортзал. В учреждении уже есть собственная футбольная команда, которая участвует и побеждает на региональных и всероссийских турнирах. Секцию в школе организовал учитель физкультуры Евгений Борисов, который в прошлом профессионально занимался футболом. На данный момент секцию посещают более 150 учеников.

Уроки по футболу в школах будут проводиться вместо третьего урока физкультуры.