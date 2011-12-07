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Комитет по транспорту Казани проверил состояние автобусов ПАТП №2

Проверяющие изучили, как на предприятии идёт подготовка подвижного состава к летнему сезону.

Комитет по транспорту Казани осуществил проверку всего подвижного состава Муниципального унитарного предприятия «ПАТП № 2». Ревизия прошла 22 апреля в 4:30 утра.

Сотрудники комитета осмотрели автобусы на предмет технического состояния, проверили чистоту и наличие огнетушителей в салонах транспортных средств. У экипажей автобусов инспекторы проверили наличие формы.

Все замечания были выявлены и направлены в службу ремонта и отдел технического контроля транспортного предприятия.

Также проверяющие изучили, как в ПАТП №2 идёт подготовка подвижного состава к летнему сезону. Предприятию предстоит подготовить 99 автобусов, работы завершены уже с 88 машинами. Техническая служба предприятия осмотрела подвижной состав, в некоторых были заменены боковые и ветровые стекла. 

Также сейчас ведётся проверка путевого хозяйства и контактных сетей специалистами «Метроэлектротранса» в Казани. Сотрудники предприятия проверяют по 6 км трамвайных путей за одну ночь.

КВ
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