В доме Шигабутдина Марджани в Старо-Татарской слободе начнется реставрация

В 153-летнем доме, где жил известный общественный и религиозный деятель и просветитель Шигабутдин Марджани, начнётся реставрация. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия. работы по сохранению.

«Комитетом выдано соответствующее разрешение», — отмечается в сообщении.

В здании в первую очередь проведут гидроизоляцию в подвале, там же усилят арочные проемы свода и устройство пола. Во время реставрации также укрепят фундамент печи и ее кирпичную кладку. Работы будут проводиться под контролем экспертов, отмечается в сообщении Комитета ОКН.

Двухэтажный дом 1858 года постройки расположен на улице Каюма Насыри, 10а. Это объект культурного наследия регионального значения и памятник архитектуры. В нём выдающийся ученый не просто жил, Марджани дом построил. Дом представляет собой образец традиционной городской татарской усадьбы 19 века. Первый этаж — каменный, хозяйственного назначения, а второй — жилой.

В 1863 году здание было восстановлено после пожара по проекту архитектора Петра Романова. В советские время дом использовался как коммуналка, поставлен на государственную охрану в 2002 году. В 2004 году расселен.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что завершился первый этап реставрации в Художественном училище имени Фешина. Реставраторы восстановили южное крыло здания. На объекте заменили всю кровлю, сделали усиление фундамента и стен, устроили новую современную систему вентиляции на базе старинных вентиляционных каналов, отремонтировали дверные и оконные проёмы, лестницы, декор и витражи. Скоро работы начнутся в северном крыле.