В Казани отремонтируют участок дороги по ул. Гагарина

В столице РТ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок ул. Гагарина длиной 1,3 км, сообщает пресс-служба Миндотранса РТ.

В ведомстве отметили, что планируется уложить верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона. На участке также заменят барьерные ограждения и дорожные знаки.

Всего в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 11 улиц.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани перекроют улицу Кремлёвскую и проезд Шейкмана.