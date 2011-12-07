В сквере по улице Мира в Казани в этом году не будет детских аттракционов

В этом году в казанском сквере на ул. Мира не будет детских аттракционов, так как ни одна компания не стала участвовать в тендере на их размещение. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе дирекции парков и скверов Казани.

«На сегодняшний день аттракционы размещены в парках „Калейдоскоп“ и „Континент“. Торги на размещение аттракциона в парке „Сосновая роща“ проходят в данный момент, а в сквер по улице Мира никто не заявился», — говорится в сообщении.

Всего дирекция парков и скверов организовала несколько аукционов на размещение детских аттракционов в четырех общественных пространствах Казани. Среди них: парки «Калейдоскоп», «Сосновая роща» и «Континент», а также сквер по улице Мира. Выбор этих мест обусловлен их востребованностью среди семей с детьми, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщили, что в парке Победы по просьбе горожан убрали детский аттракцион «паровозик», а парке Урицкого было решено не размещать батут.