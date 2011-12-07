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В Казани полиция вновь разогнала толпу у речного порта

Молодые люди устроили вечеринку на парковке речного порта.

В Казани полиция разогнала толпу молодых людей, устроивших вечеринку у речного порта. Видеозапись с места очевидцы опубликовали в соцсетях.

Напомним, это не первый массовый сбор на парковке речного порта, который разгоняют полицейские. 

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