Полилингвальная школа готова на 95%

Пандемия продиктовала особые условия проведения мероприятия, и проход на строительную площадку напоминает посещение медицинского объекта - все строго в перчатках, масках, измерение температуры, санобработка рук и подошв обуви чуть ли не на каждом этаже здания.

- На стройке трудится свыше 500 человек, мы не останавливались даже во время режима самоизоляции, - объясняет столь строгие меры генеральный директор строительной компании Леонид Анисимов. - Если допустить вспышку инфекции, стройка может замереть на неопределенное время, а этого нельзя допустить ни в коем случае.

Новая школа строится по типовому проекту, но с оригинальными дизайнерскими решениями - таково желание руководства застройщика. По мнению Анисимова, этот объект предназначен для детей и школа должна радовать их не только общением, получением знаний. Учащимся необходимо находиться в комфорте, приятном дизайне, среди ярких красок.

Общая площадь образовательного учреждения - свыше 24,5 тысячи кв. метров. Полилингвальный центр - образовательная часть, рассчитан на 1224 места. Дополнительно к учебному центру построили интернат со спальным корпусом для учащихся и преподавателей, рассчитанным на 240 детей и 30 учителей.

К слову, жилье для преподавателей построено по типу квартир, где можно жить семьями. Предусмотрены хозяйственные помещения, в школе будут работать просторная столовая и кухня с самые современным технологическим оборудованием.

В интернате на каждом этаже предусмотрены зоны для отдыха, где ребята смогут общаться, готовить уроки и творческие выступления.

Новая школа на улице Бондаренко входит в образовательный комплекс «Адымнар - путь к знаниям и согласию» и строится в рамках национального проекта «Образование». Помимо нее комплекс включит в себя начальную школу на 672 ученика и билингвальную школу на 800 мест на улице Бичурина, а также круглогодичный центр дополнительного образования на 270 мест на базе детского образовательного лагеря «Пламя» (Горьковское шоссе). Обучение будет проходить на русском, татарском и английском языках. Итоговую проверку Госстройнадзора РТ планируется провести 15 августа.

Кстати, экскурсию для журналистов по строящейся школе совместили с инспекцией Госстройнадзора РТ. К слову, инспекторам ведомства облегчили службу. Свыше 100 сотрудников получили планшеты для выполнения строительного надзора, которые были закуплены по федеральной линии.

В электронное устройство можно закачать большой объем проектной документации по многим строящимся объектам. У инспекторов отпадает необходимость возить с собой тяжелые папки с бумагами. Повысились качество и эффективность надзора за соблюдением норм при строительстве объектов, оперативность работы сотрудников, которые фотографируют выявленные нарушения на проверяемых объектах.

Возведение новой школы на улице Бондаренко, как выявили инспекторы Госстройнадзора РТ, ведется без нарушений. Впереди итоговая проверка объекта.

Кстати

В 2020 году в Татарстане в рамках национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда» и «Образование» строятся 9 новых школ, 22 детских сада.