В Казани ЕГЭ пройдут в 2 этапа – в июле и августе

В Казани организованы свыше 30 пунктов проведения ЕГЭ. Для их тестирования на предмет готовности техники, противоэпидемических процедур, 29 и 30 июня в них состоится пробный ЕГЭ.

ЕГЭ в Казани, как и во всей стране, пройдут с 3 по 25 июля. С 3 по 8 августа будут организованы дополнительные дни, для тех, кто пропустил первый этап по уважительным причинам.

Сотрудники экзаменационных пунктов будут обязаны носить медицинские маски, перчатки, а учащиеся обязаны будут непосредственно во время проведения экзаменов снять маски, так как согласно требованиям, у них должны просматриваться лица, сообщили на заседании городского оперативного штаба в мэрии.