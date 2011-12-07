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В Казани ЕГЭ пройдут в 2 этапа – в июле и августе

Свыше 6 тысяч 11-классников Казани получили аттестат зрелости без сдачи государственных экзаменов по русскому языку и математике. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые решили учиться в вузах.

В Казани организованы свыше 30 пунктов проведения ЕГЭ. Для их тестирования на предмет готовности техники, противоэпидемических процедур, 29 и 30 июня в них состоится пробный ЕГЭ.

ЕГЭ в Казани, как и во всей стране, пройдут с 3 по 25 июля. С 3 по 8 августа будут организованы дополнительные дни, для тех, кто пропустил первый этап по уважительным причинам.

Сотрудники экзаменационных пунктов будут обязаны носить медицинские маски, перчатки, а учащиеся обязаны будут непосредственно во время проведения экзаменов снять маски, так как согласно требованиям, у них должны просматриваться лица, сообщили на заседании городского оперативного штаба в мэрии.

КВ
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