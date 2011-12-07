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В Казани на Лево-Булачной появится велодорожка

Левую часть Булака планируют сделать нетранзитной и без сквозного движения.

В Казани планируют реорганизацию улицы Лево-Булачная — здесь планируют проложить велодорожку, сообщил заместитель главного архитектора Тимур Кадыров.

На улице появится велосипедная дорожка для связи набережной Казанки с существующей велодорожкой вдоль набережной озера Кабан через площадь Тысячелетия. Также проект предполагает организацию нового общественного пространства канала Булак.

«Сама улица Лево-Булачная становится нетранзитной, без сквозного движения, а для обеспечения местных подъездов к объектам на ней», — рассказал спикер.

Подобная реорганизация поспособствует развитию всего «Забулачья», считает Кадыров.

КВ
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