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В Казани появится новая пешеходная улица

Центр Казани ждет масштабная реорганизация дорожного движения.

Часть центральных улиц станут односторонними, на Лево-Булачной организуют велодорожки, а часть дороги от улицы Татарстан до улицы Парижской Коммуны преобразуют в пешеходную. Она будет объединена с площадью перед зданием педагогического факультета КФУ и выходом к каналу Булак.

В центре Казани не будут сложных перекрестков на улицах Татарстан, Салимжанова, Право- и Лево-Булачной. Решение городских властей продиктовано необходимостью изменить направление транзитных потоков, которые сейчас двигаются с юго-востока города через центр, сообщили на заседании городского оперативного штаба в мэрии.

КВ
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