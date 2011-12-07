В Казани появится новая пешеходная улица

Часть центральных улиц станут односторонними, на Лево-Булачной организуют велодорожки, а часть дороги от улицы Татарстан до улицы Парижской Коммуны преобразуют в пешеходную. Она будет объединена с площадью перед зданием педагогического факультета КФУ и выходом к каналу Булак.

В центре Казани не будут сложных перекрестков на улицах Татарстан, Салимжанова, Право- и Лево-Булачной. Решение городских властей продиктовано необходимостью изменить направление транзитных потоков, которые сейчас двигаются с юго-востока города через центр, сообщили на заседании городского оперативного штаба в мэрии.