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В Казани за 5 месяцев 30 человек травмировались в общественном транспорте

В 2020 году в Казани случились 28 ДТП по вине водителей общественного транспорта. 30 пассажиров получили травмы, которые произошли при падении во время резкого торможения автобусов.

Специалисты отмечают, что третий год в столице Татарстана снижается количество аварий с участием общественного транспорта. Отчасти этому способствует введенное в 2018 году ограничение скоростного режима для общественного транспорта на уровне 55 км/ч. 

Для профилактики и предотвращения новых аварий в этом году в Казани появятся свыше 3 тысяч новых дорожных знаков «Пешеходный переход», которые отличаются повышенной информативностью, сообщили на заседании городского оперативного штаба.

За 5 месяцев 2020 года в столице случились почти 600 ДТП. Погибли 20 человек.

КВ
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