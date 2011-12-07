В Казани за 5 месяцев 30 человек травмировались в общественном транспорте

Специалисты отмечают, что третий год в столице Татарстана снижается количество аварий с участием общественного транспорта. Отчасти этому способствует введенное в 2018 году ограничение скоростного режима для общественного транспорта на уровне 55 км/ч.

Для профилактики и предотвращения новых аварий в этом году в Казани появятся свыше 3 тысяч новых дорожных знаков «Пешеходный переход», которые отличаются повышенной информативностью, сообщили на заседании городского оперативного штаба.

За 5 месяцев 2020 года в столице случились почти 600 ДТП. Погибли 20 человек.