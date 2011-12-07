В Казани прошла акция «Огненные картины войны»: свечами выложили портрет Девятаева и самолет Пе-2

В казанском парке Победы в преддверии Дня памяти и скорби прошла акция «Огненные картины войны».

Молодогвардейцы выложили зажженными свечами портрет Героя Советского Союза Михаила Девятаева и изображение пикирующего бомбардировщика Пе-2, который выпускал Казанский авиазавод № 22 имени Горбунова. Всего для выкладки изображения, символизирующие вклад ТАССР в победу в ВОВ, использовали более 10 тыс. свечей.

По словам руководителя МГЕР РТ Динара Бариева, подготовка к мероприятию началась еще в мае. Дополнительное внимание к акции, традиционно проходящей в России в ночь с 21 по 22 июня, привлек недавно вышедший фильм «Девятаев».

Также в честь подвига земляков, волонтеры традиционно совершили памятное шествие по улицам Казани. Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в РТ Азат Идрисов напомнил, как развязалась одна из самых кровавых войн.

«Татарстан с первых дней войны превратился в настоящую кузницу боевых резервов для Красной армии. В действующую армию из республики было призвано около 700 тысяч человек. Почти 350 тысяч из них — каждый второй — погибли, защищая свободу и независимость нашей Родины. Их подвиг важно помнить и чтить», — отметил он.

Акция проходит во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести в память о погибших в годы ВОВ.