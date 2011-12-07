Минниханов подписал закон о расширении Казани

Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани за счет шести участков Лаишевского района.

Напомним, в состав Казани войдут участок учебного центра МВД по РТ «Динамо» (площадь 31,1 га), находящийся в частной собственности участок земли сельхозназначения (площадь 30 га), участок земли под индивидуальную жилую застройку (площадь 2 га), два участка земли сельхозназначения (площадь 0,1 га). Шестой участок, передаваемый городу, на карте не отражен.

На участках планируют развивать спортивный комплекс «Динамо» и лыжно-биатлонную базу.